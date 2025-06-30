Пользователи по всей России жалуются на сбои работы социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня, 3 июля, пользователи сети «ВКонтакте» столкнулись с масштабным сбоем работы приложения. Сбой зафиксировали примерно в 15:00.

Количество жалоб на работу социальной сети, оставленных на сайте «сбой.рф», на данный момент составляет почти 17 тысяч. Пользователи жаловались на уведомление об ошибке при попытке обновить страницу или перейти в другой раздел. У некоторых пользователей страницы не прогружались в принципе.

Предположительно, проблемы могли возникнуть из-за аварии или технического сбоя. Как рассказали на сайте, проблема также может оказаться временной.