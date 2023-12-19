Социально ориентированные организации Карелии получили в пользование недвижимость

На безвозмездной основе организациям передали 17 объектов недвижимого имущества республики.

В пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на безвозмездной основе передали 17 объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности республики Карелия. Об этом сообщили в паблике Министерства имущественных и земельных отношений.

«Организации СОНКО, использующие государственное имущество на условиях договора аренды, могут обратиться в Минимущество Карелии за переоформлением договорных отношений. Такая возможность появилась с прошлого года благодаря реализации инициативы Главы Республики Карелия», — напомнил и. о. министра имущественных и земельных отношений республики Дмитрий Кипрушев в личном профиле.



Среди переоформивших договорные отношения на ранее арендуемые нежилые помещения:

— благотворительный фонд «Мама-Дом», который оказывает помощь беременным женщинам и матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию и пострадавшим от насилия в семье;

— автономная некоммерческая организация по оказанию юридических услуг «Презумпция», которая оказывает бесплатную юридическую помощь населению;

— РОО «Карельский союз защиты детей», которая поддерживает детей, оставшихся без попечения родителей.