«Социальные Кометы» перевезли более тысячи пассажиров из Петрозаводска в Заонежье за три недели

«Социальные» рейсы судов на подводных крыльях по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Петрозаводск» выполняются с 14 июля три раза в неделю, сообщили в Минтрансе Карелии.

«Социальные» рейсы «Комет» из Петрозаводска в Сенную Губу и на Кижи стартовали 14 июля. За три недели ими воспользовались более тысячи человек. Предоставляет транспортные услуги предприятие ООО «Модуль-П Плюс».

Рейсы выполняются трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Отправление из Петрозаводска − 17.45.

Прибытие в Сенную Губу − 19.00.

Отправление из Сенной Губы − 19.10.

Прибытие в Кижи − 19.20.

Отправление с о. Кижи − 19.40.

Прибытие в Петрозаводск − 21.00.

Билеты на «социальные» рейсы продаются по адресу: пр. К. Маркса, д. 3 (офис продаж билетов на о. Кижи «Онежские туры»).

Бронирование билетов, уточнение расписания и справки по телефону: 8 (8142) 33-10-50 (с 12 до 17 часов).

Детям до 5 лет проезд бесплатный, до 12 лет — 50 процентов от полной стоимости билета (возраст ребенка необходимо подтвердить, предъявив свидетельство о его рождении).

Напомним, на субсидирование водных перевозок в Заонежье в этом году было выделили 10 млн рублей.