Социальные партнеры договорились оказывать поддержку предприятиям и коллективам Карелии

Представители работодателей Карелии, лидеры профсоюзов, органов исполнительной власти на внеочередном заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили меры по снижению негативных последствий, связанных с санкционным давлением на РФ.

Заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений провел первый заместитель главы Карелии — премьер-министр правительства республики Александр Чепик.

Открывая заседание, премьер-министр отметил, что власти должны быть в постоянном контакте с представителями бизнеса, с работодателями.

«Сегодня бюджет позволяет региону пройти этот сложный период и предоставлять ряд мер поддержки предприятиям, в том числе для создания новых рабочих мест. Однако всем вместе необходимо будет исключить риски на отдаленную перспективу», — сказал Чепик.

Как было отмечено, помимо федеральных мер поддержки экономики и обеспечения занятости, в Карелии уже действуют региональные инструменты поддержки хозяйствующих субъектов, которых могут коснуться санкции.

Министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев сообщил, что в республике планируется снижение ставок налога для организаций и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, по ряду видов экономической деятельности. 20 млн рублей будет направлено на поддержку субъектов МСП в области внешнеэкономической деятельности. К возмещению будут приняты расходы за поставку на экспорт готовой произведенной продукции — до 50% произведенных затрат. В Фонде развития промышленности и Фонде содействию кредитования разработаны дополнительные программы льготного финансирования предприятий, имеющих контракты на поставку импортных комплектующих, оборудования или сырья, экспортно-ориентированных предприятий, а также ориентированных на импортозамещение. Сумма займа: от 5 до 20 млн руб. на срок не более 2 лет по ставке до 5% годовых на пополнение оборотных средств. Также Фонд по содействию кредитованию принял решение о возможности сохранения льготных условий по ставкам для своих клиентов: по всем действующим договорам микрозайма изменение размера процентной ставки осуществляться не будет. По вновь заключаемым договорам процентные ставки незначительно изменены: минимальный размер — 1,8% годовых, максимальный — 12% годовых. Запланирована докапитализация фондов в апреле–мае этого года. В апреле муниципалитеты начнут прием заявок на возмещение затрат субъектов МСП по 16 направлениям, на эти цели направлено 250 млн руб.

Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова сообщила, что уровень безработицы на начало марта в Карелии составил 1,6%. На этот же период прошлого года он был 3,6%. Ведомство проводит ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда. Некоторые организации заявили о приостановке деятельности, но на сегодняшний день сотрудников не уволили.

«C-Store, H& M не заявляли в органы службы занятости о высвобождении или неполной занятости работников. На сегодняшний день сотрудники работают на складах компаний. «Официальных уведомлений о предстоящем сокращении коллективов не поступало», — сказала руководитель Управления.

Как эффективную меру по снижению возможной напряженности на рынке труда, Елена Фролова назвала общественные работы. Данный механизм предусматривает возмещение части затрат на зарплату работников. На 2022 год в региональном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей. Возможно оказание такой поддержки и из федерального бюджета.

Александр Чепик подчеркнул, что в ситуации применения санкций социальные партнеры выполняют единую задачу.

«Профсоюзы должны мониторить ситуацию в торговых предприятиях, в системе общественного питания и в других сферах рынка труда для исключения рисков увольнения работников. Жители региона должны знать свои права, — сказал премьер — министр. — В случае необходимости защиту прав будет осуществлять прокуратура. Со стороны Союза промышленников и предпринимателей к нам также должна поступать своевременная и объективная информация, в том числе по необоснованному повышению цен для обращения в ФАС».

Для дополнительной защиты прав работников социальным партнерам предложено внести в трехстороннее Соглашение норму о необходимости выплаты не менее 2/3 минимального размера оплаты труда (13890 руб.) с начислением районного коэффициента и «северной» надбавки в случае простоя предприятия.

Горячая линия Центра занятости Карелии: 8-814-2-55-91-58. Горячая линия Министерства экономического развития и промышленности республики: 8-814-2-55-98-04.