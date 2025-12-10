Назван размер социальных пенсий в России в 2026 году

Социальные пенсии в России с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8%, их средний размер составит 16,6 тысячи рублей.
Средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей в 2026 году, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на открытые данные. Это связано с индексацией с 1 апреля на 6,8%, о чем ранее сообщали депутат Госдумы Алексей Говырин.
Право на социальную пенсию имеют:
Нетрудоспособные граждане по старости.
Инвалиды, в том числе дети-инвалиды и инвалиды с детства.
Лица, потерявшие кормильца.
Эти выплаты, финансируемые из федерального бюджета, предназначены для граждан, которые не накопили достаточного страхового стажа или пенсионных баллов для получения трудовой пенсии.
