Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Повышение затронет около 4,3 млн человек, в том числе получателей социальных пенсий и государственного обеспечения.
Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В этом году её размер утверждён Правительством РФ с учётом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.
Повышение коснётся 3,6 млн получателей социальных пенсий и около 700 тыс. человек, которым назначено государственное пенсионное обеспечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы минтруда Антона Котякова.
Социальная пенсия — это ежемесячная государственная выплата, которая назначается нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на получение страховой (трудовой) пенсии (прим. автора).
Ранее, с 1 февраля 2026 года, в России уже были проиндексированы более 40 видов социальных выплат. Среди них:
— Материнский капитал (на первого ребёнка — почти 730 тыс. рублей, на второго — дополнительно около 234 тыс. рублей);
— Пособие при рождении ребёнка (до 28,5 тыс. рублей);
— Ежемесячные выплаты Героям труда и матерям-героиням (около 76,5 тыс. рублей);
— Выплаты ветеранам, инвалидам, пособия по уходу за ребёнком и по безработице.
Напомним, отделение Социального фонда России по Республике Карелия с 1 февраля 2026 года увеличило размер материнского (семейного) капитала на 5,6%.