"Социальные" теплоходные рейсы на Кижи стартуют сегодня

С 5 августа стартуют "социальные" теплоходные рейсы по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи", сообщили в правительстве Карелии.

Курсировать по популярному маршруту в акватории Онежского озера будут скоростные суда на подводных крыльях, принадлежащие ООО "Рыбинские пассажирские перевозки".

Ранее с этим предприятием по результатам конкурсных процедур был заключен государственный контракт.

"Социальные" рейсы будут осуществляться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям (в прошлом году они выполнялись два раза в неделю).

Плата за перевозку одного пассажира составит:

- Петрозаводск - Сенная губа – 908 рублей;

- Петрозаводск – Кижи – 1005 рублей;

- Сенная Губа – Кижи – 152 рублей.

Детям до 5 лет проезд бесплатный, до 12 лет – 50 процентов от полной стоимости билета (возраст ребенка необходимо подтвердить, предъявив свидетельство о его рождении).