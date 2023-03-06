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Социальные вопросы Кондопожского района Карелии обсудили в прямом эфире

Новости. Общество
12:31, 07 Марта 2023
фото: © ЦУР Карелии

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Глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин ответил на вопросы жителей о школьном, дошкольном и дополнительном образовании.

Центр управления регионом  Карелии продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов и городских округов. В этот раз у жителей была возможность задать вопросы главе администрации Кондопожского муниципального района. Дмитрий Зацепин ответил на вопросы об увеличении рабочего дня детского сада № 20 «Колосок», присвоении номера соединенным школам № 6 и 7, а также вопроса поддержки спортсменов на выездных соревнованиях.

Для многих родителей в Кондопоге сокращение рабочего дня в детском садике «Колосок» заставило по-новому планировать свой день. Поэтому, собрав все стороны за столом переговоров, в администрации пришли к мысли о сохранении режима работы дошкольного учреждения. Это стало одной из тем прямой линии.

«В ходе проведенных встреч выяснили, что времени для того, чтобы привести ребенка в садик, отправить в группу и успеть на работу до начала рабочего дня, оказалось мало. Общение с работниками и администрацией градообразующего предприятия показало, что решение было не до конца продуманным, и поэтому, после дополнительной консультации с родительским сообществом, профсоюзными организациями и руководителями предприятий было решено оставить время работы детского дошкольного учреждения без изменений. Детский сад продолжает работу в прежнем режиме с 7:15 до 17:45», — рассказал зрителям Дмитрий Зацепин.

В городе также остро стоит вопрос о переименовании общеобразовательной школы № 7 Кондопоги, к которой присоединили учеников школы № 6. Теперь школа одна, но то, какой ей номер будет присвоен, все еще неизвестно. Однако, этот вопрос решается с учетом всех, кто предлагает идеи.

«Летом 2023 года будет проводиться капитальный ремонт спортзала школы № 7, проектно — сметная документация разработана непосредственно для этой школы. Поэтому до окончания проведения работ переименование школы № 7 является нерациональным. Администрация школы и администрация Кондопожского муниципального района находятся в прямом контакте с родителями и готовы обсуждать этот вопрос в дальнейшем», — пояснил Дмитрий Александрович.

Немаловажным стал и вопрос перспективы нахождения музыкальной школы искусств и библиотеки Кондопога по улице Советов, 19. На этот вопрос глава района тоже дал ответ.

«Официальных уведомлений от собственника о предстоящей продаже этого здания не поступало. Более того, поступили проекты договоров на аренду на 2023 год. В настоящий момент эти учреждения продолжат работать в этом корпусе, но в то же время прорабатывается возможность переведения этих учреждений в другие здание в случае необходимости. Так, например, за библиотекой им. Кравченко с первого апреля прошлого года закреплено одно из зданий бывшего детского сада. В настоящий момент планируется выделение средств его ремонта и последующего переезда, уже в отремонтированное здание. И дальше мы рассчитываем на то, что библиотека, переехав в это здание сможет принимать участие в программе модульной библиотеки, и в конце концов мы приедем ее к такому же состоянию, в котором сейчас у нас находится детская библиотека», — резюмировал Зацепин.

Завершением прямой линии стало заявление Дмитрия Зацепина о аварийных домах на улице Парковая: «Все дома, расселенные и не снесенные в прошлом году (осталось семь домов), будут снесены после наступления теплой погоды. Денежные средства выделены и мы этот вопрос закроем».

Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

Полностью эфир можно посмотреть здесь.

«ЦУР Объясняет» — информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.

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