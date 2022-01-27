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Социальные выплаты и пособия вырастут на 8,4 процента с 1 февраля

Новости. Общество
20:30, 27 Января 2022
фото: © Сергей Макаров / ТАСС

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 процента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отметили там, это касается денег, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также пострадавшие на производстве. Увеличатся и некоторые пособия для семей с детьми.

«В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — уточнили в правительстве.

Кроме того, вырастет и размер материнского капитала, на первого ребенка он поднимется до 524,5 тысячи рублей (ранее 483,9 тысячи), на второго и последующих детей — до 693,1 тысячи рублей.

С 2018 года в России установили единый порядок индексации социальных выплат — раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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