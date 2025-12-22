Социальный дом в карельском поселке обеспечили дровами на зиму

Местная лесозаготовительная компания помогла решить проблему с отоплением общественного домика в небольшом карельском посёлке Соддер (Эссойльское сельское поселение).
Проблема возникла после того, как жители собственными силами отремонтировали переданное им здание на берегу реки, сообщает «Наша жизнь — Meijän elaigu». Несмотря на наличие печи, дров для неё не оказалось, что ставило под вопрос проведение зимних мероприятий.
Вопрос был решён оперативно после обращения активистов. Компания «Шуялес» откликнулась на просьбу и обеспечила дровами общественный домик. Благодаря этому жители теперь смогут собираться в обустроенном ими же «Домике у реки» в тепле и уюте.
— Эти дрова помогут создать тепло и уют в „Домике у реки“. Ваша помощь — это реальная поддержка нашей общественной организации и возможность продолжать работу, — поблагодарили жители Соддера руководство АО «Шуялес» во главе с Андреем Пладовым.
Общественный домик служит в посёлке ключевым местом для встреч, общения и совместного проведения досуга.
