Социальный фонд Карелии сменил номер контакт-центра

Жителей Карелии предупредили об изменении номера регионального контакт-центра Социального фонда.

С 23 февраля жители Карелии могут обратиться в региональный контакт-центр отделения Социального фонда РФ по Республике Карелия по новому номеру телефона: 8-800-200-07-57. Прежний номер будет закрыт, сообщили в фонде.

Операторы регионального контакт-центра консультируют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, осуществляемым отделением Социального фонда, включая единое пособие, сроки выплат, уточнение статуса поданного заявления, запись на прием в клиентскую службу ОСФР и многое другое.

Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации человека: для этого клиенту необходимо назвать СНИЛС и кодовое слово. Установить кодовое слово можно самостоятельно в личном кабинете на сайте СФР либо при обращении в клиентскую службу ОСФР по Карелии.

Чтобы установить кодовое слово на сайте СФР (sfr.gov.ru), нужно зайти в личный кабинет, далее в профиль пользователя и изменить настойки идентификации личности посредством телефонной связи.

Режим работы регионального контакт-центра с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

За январь 2023 года на телефон регионального контакт-центра ОСФР по Республике Карелия поступило более 9 тысяч звонков.

Ранее Фонд обещал обеспечить инвалидов памперсами в ближайшее время.