Социальный фонд рассказал, на сколько увеличится маткапитал в 2024 году

Уже есть расчет и на 2025-2026 годы, но при условии, что сбудется прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции.

Размер материнского капитала в 2024 году планируют проиндексировать на 5,3%. По расчетам правительства, такая инфляция будет по итогам этого года.



Таким образом, семья сможет получить из федеральной казны 618,1 тысячи рублей на первого ребенка, 816,7 - на второго.



Семьям, которые уже получили маткапитал на первенца, будет положена выплата в 198,7 тысячи рублей при рождении второго ребенка.



Также сделан расчет на 2025-2026 годы. Какие цифры получились, знает проект «Жизнь и кошелек».