Социальный координатор помог участнику СВО из Пудожского района

Специалисты филиала фонда «Защитники Отечества» помогают ветерану с получением медпомощи и трудоустройством.

Социальные координаторы карельского отделения фонда «Защитники Отечества» продолжают помогать ветеранам СВО и их семьям по всей республике. В этот раз к координатору в Пудожском районе Дине Раховой за помощью в медицинской реабилитации обратился участник боевых действий Павел Фомин.

Павел отправился в зону СВО добровольцем и служил гранатометчиком. По окончании контракта мужчина вернулся домой в Пудож. Травма, полученная во время службы, стала беспокоить ветерана. За содействием в получении медицинской реабилитации он обратился в филиал фонда «Защитники Отечества».

Помощь не заставила себя ждать, в кратчайшие сроки заместитель руководителя филиала по медицинскому сопровождению Ольга Агеева связалась с Пряжинской ЦРБ, в которой для Павла организовали 16-дневный бесплатный курс реабилитации.

«Социальный координатор оказала содействие Павлу в прохождении необходимых перед госпитализацией обследований и получении направления на лечение. Также Дина Рахова помогла своему подопечному урегулировать вопрос с УФССП по Республике Карелия и получить продовольственный набор», – рассказали в телеграм-канале карельского фонда «Защитники Отечества».

Сейчас ветеран СВО проходит реабилитацию, после которой планирует вернуться к трудовой деятельности. Социальный координатор совместно с Агентством занятости населения Пудожского района подберут для Павла подходящую для него вакансию.

Отметим, что за успешное выполнение боевых задач, отвагу и самоотверженность Павел Фомин награжден ведомственной медалью «За боевые отличия».

Адрес филиала фонда: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 1. Также за помощью можно обратиться по телефону: +7 (8142) 44-53-10