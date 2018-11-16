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Новости. Общество
21:05, 16 Ноября 2018
фото: pxhere.com

Социальный оптимизм россиян снизился

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Число граждан, не удовлетворенных положением дел в экономике, увеличилось.

"Известия" со ссылкой на исследование ВЦИОМа пишет, что жизненная ситуация "вполне устраивает" 58% опрошенных и 21% – "отчасти". Недовольных положением личных дел сейчас всего 16%.

Экономическая ситуация в стране, по ощущениям большинства (57%) респондентов, средняя. Плохой ее считают 27% опрошенных, еще 13% уверены, что российская экономика находится в хорошем состоянии. В сравнении с прошлыми показателями оценка экономической ситуации за год снизилась.

"Полученные данные вызывают тревогу. Несмотря на то, что удовлетворенность жизнью остается весьма высокой, заметно увеличиваются доли пессимистично оценивающих перспективы собственной семьи", – заявил руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб.

Итоги исследования могут быть связаны и с пенсионной реформой, тема которой долгое время преобладала в информационной повестке, считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

"Также влияют на ситуацию рост цен на топливо и некоторые шаги, которые предпринимает правительство. Например, эксперимент по введению системы налогообложения для самозанятых граждан. Из-за отсутствия четкого освещения реформ многие россияне часто не понимают их сути", – отметил Дмитрий Фетисов.

Для "терапии" массовых настроений необходимо удовлетворить общественный запрос на информационный фон, связанный с позитивными и значимыми для общества событиями, полагает профессор политологического факультета МГУ Сергей Володенков. Это поможет избежать эффекта психологической усталости, отметил политолог.

 

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