Социальный центр Петрозаводска объявил сбор новогодних подарков для заключенных

Социальный центр «Попечение» собирает новогодние подарки для людей, которые оступились однажды и находятся в местах лишения свободы.

Организаторы сообщают, что финальным мероприятием праздников, приуроченных к Новому году и Рождеству, всегда будет акция «Воля сердца».

Это акция для людей, которые оступились однажды и находятся в местах лишения свободы. Женщины, женщины с детьми, подростки, мужчины. У многих из них на воле нет никаких родственников и близких людей, кто мог бы передать им передачу.

Что можно подарить им?

Носки х/б и тёплые

Трусы мужские, подростковые и женские

Конверты с марками

Ручки

Тетради

Мыло

Шампунь, гель для душа

Средства для бритья

Средства гигиены для женщин

Чай пакетированный

Сладости, печенье к чаю

Волонтеры просят воздержаться от резких комментариев.

«Наше дело всегда оставаться людьми и помогать тем, кто нуждается в помощи. Осудить их есть кому, а наша с вами задача, волей своего сердца, попробовать подарить надежду и веру в добро, частица которого способна растопить даже самое тёмное сердце», - отмечается в паблике социального центра.

Принести ваши передачи можно до 18 января включительно, по адресу: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученицы Екатерины, ежедневно с 10.00 до 13.00, с пометкой - «Воля сердца».