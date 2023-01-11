Социальный центр Петрозаводска объявил сбор новогодних подарков для заключенных

Социальный центр «Попечение» собирает новогодние подарки для людей, которые оступились однажды и находятся в местах лишения свободы.
Организаторы сообщают, что финальным мероприятием праздников, приуроченных к Новому году и Рождеству, всегда будет акция «Воля сердца».
Это акция для людей, которые оступились однажды и находятся в местах лишения свободы. Женщины, женщины с детьми, подростки, мужчины. У многих из них на воле нет никаких родственников и близких людей, кто мог бы передать им передачу.
Что можно подарить им?
Носки х/б и тёплые
Трусы мужские, подростковые и женские
Конверты с марками
Ручки
Тетради
Мыло
Шампунь, гель для душа
Средства для бритья
Средства гигиены для женщин
Чай пакетированный
Сладости, печенье к чаю
Волонтеры просят воздержаться от резких комментариев.
«Наше дело всегда оставаться людьми и помогать тем, кто нуждается в помощи. Осудить их есть кому, а наша с вами задача, волей своего сердца, попробовать подарить надежду и веру в добро, частица которого способна растопить даже самое тёмное сердце», - отмечается в паблике социального центра.
Принести ваши передачи можно до 18 января включительно, по адресу: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученицы Екатерины, ежедневно с 10.00 до 13.00, с пометкой - «Воля сердца».
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