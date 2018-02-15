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Новости. Общество
18:00, 15 Февраля 2018

Социологи узнали, чего россияне ожидают от правительства

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Россияне считают, что главными задачами для государства являются повышение благосостояния граждан, развитие экономики и борьба с коррупцией.

Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Ромир" провел всероссийский опрос населения в декабре. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах всех типов и в сельской местности во всех федеральных округах. Участникам было предложено ответить на вопрос, какими, на их взгляд, должны быть сегодня главные государственные задачи. Аналогичный опрос проводился летом 2015 года.

"В тройку основных госзадач россияне определили повышение благосостояния народа (41%), развитие отечественной экономики (40%) и борьбу с коррупцией (31%). Стоит отметить, что еще в 2015 году к борьбе с бедностью призывали только 29% опрошенных. А проблема коррупции волновала 17% населения", — говорится в исследовании.

Доля граждан, считающих необходимым развитие экономики, со времени проведения прошлого опроса осталась прежней. "Вероятно, проблема благосостояния народа обострилась на фоне кризиса и тяжелой экономической ситуации. Также не исключено, что громкие коррупционные процессы подогрели интерес к вопросу борьбы с коррупцией", — рассуждают аналитики "Ромир".

Не изменилась и доля граждан, которые считают важными задачами для государства развитие социальной помощи населению (29%) и заботу о старшем поколении (20%). В то же время за три года с 7 до 19% выросла доля россиян, которые считают борьбу с терроризмом одной из приоритетных задач.

"Одним из событий прошлого года наши соотечественники назвали войну в Сирии и борьбу с международным терроризмом. Этот вопрос не потеряет актуальности и в ближайшее время", — указывает холдинг.

С другой стороны, со времени проведения предыдущего опроса изменилось представление о важности усиления престижа России в мире, а также о вопросе укрепления государственности.

"Если два с половиной года назад о престиже страны на мировой арене говорили 21% респондентов, то сегодня — уже 15%. Проблема укрепления государственности волнует теперь на треть меньше респондентов (12%), чем в 2015 году (18%). В отличие от экономического положения в стране, эти задачи, по мнению россиян, видимо, получили положительную динамику в своем развитии", — говорится в релизе.

Кроме того, немного изменились показатели по таким задачам для власти, как сохранение национального здоровья (12% в 2017 году против 11% в 2015 году), уменьшение влияния олигархов на власть (11% против 10%), создание условий для развития частного бизнеса (8% против 6%), восстановление военной мощи страны (8% против 9%).

Кроме того, по 6% респондентов считают важными государственными задачами решение проблем миграции (против 8% в 2015 году), развитие демократии (против 10%) и проведение рыночных реформ (6%).

Президент холдинга "Ромир" Андрей Милехин отметил, что обеспокоенность населения экономическими проблемами и, как следствие, уровнем благосостояния народа выглядит абсолютно логичной. "Новая волна экономических проблем ощутимо ударила по благосостоянию народа, о чем наши респонденты не устают говорить", — сказал Милехин.

"Закономерным выглядит и заказ на решение проблем бедности, падающих доходов, предотвращения дальнейшего материального расслоения общества. Вместе с тем, несмотря на наметившееся снижение актуальности укрепления государственности и повышении престижа России в мире, эти вопросы в целом не сходят со сцены", — добавил он.

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