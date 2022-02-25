Социологический опрос показал резкое снижение числа сторонников смертной казни в России

Смертную казнь в России одобряют 43% россиян — число сторонников этой меры с 2009 года снизилось на четверть.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди представителей экономически активного населения.

Опрос проводился в связи с заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что приостановка членства России в Совете Европы может быть «хорошей возможностью» восстановить смертную казнь.

Против смертной казни высказались 37% участников опроса: в комментариях они напоминают о возможных судебных ошибках и принципах гуманизма. Каждый пятый россиянин затруднился с оценкой этой меры наказания.

Среди респондентов старше 45 лет сторонников смертной казни в 1,5 раза больше, чем среди более молодых. Мужчины одобряют высшую меру наказания чаще женщин (48% против 34% соответственно).