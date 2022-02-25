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Социологический опрос показал резкое снижение числа сторонников смертной казни в России

Новости. Общество
09:00, 02 Марта 2022
фото: © Дмитрий Серебряков / ТАСС

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Смертную казнь в России одобряют 43% россиян — число сторонников этой меры с 2009 года снизилось на четверть.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди представителей экономически активного населения.

Опрос проводился в связи с заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что приостановка членства России в Совете Европы может быть «хорошей возможностью» восстановить смертную казнь.

Против смертной казни высказались 37% участников опроса: в комментариях они напоминают о возможных судебных ошибках и принципах гуманизма. Каждый пятый россиянин затруднился с оценкой этой меры наказания.

Среди респондентов старше 45 лет сторонников смертной казни в 1,5 раза больше, чем среди более молодых. Мужчины одобряют высшую меру наказания чаще женщин (48% против 34% соответственно).

 

 

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Комментарии

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Teaтральный критик
2022-03-02 09:53:10
Я сторонник каторги. Пожизненной. В цепях.
David .
2022-03-02 10:08:50
Teaтральный критик, Какой извращенный мазохизм. Впрочем людей на ботофермах нет, всё сплошь орки-извращенцы. :)
Изя
2022-03-02 09:45:01
Да и наплевать . Расстреляют , если надо и не спросят ))) Киры обид не прощают ))) :)
кир
2022-03-02 09:56:08
Изя, тебя первого, а койру второго.
Гость
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