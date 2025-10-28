Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

Правительственная комиссия по электроэнергетике на этой неделе хочет обсудить предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по снижению социальной нормы потребления для населения.
Инициатива связана с попытками властей справиться с перекрестным субсидированием.
Перекрестное субсидирование — это перераспределение финансовой нагрузки между различными категориями потребителей, например, когда одна группа (например, промышленные предприятия) оплачивает часть расходов другой (например, население). Это делается путем установления более высоких тарифов для одной группы, чтобы компенсировать заниженные тарифы для другой, и может применяться в таких сферах, как энергетика и связь.
Правительство ищет способы снизить нагрузку на бизнес, который переплачивает за электроэнергию, чтобы субсидировать льготные тарифы для населения. Объём этой скрытой субсидии достиг 339 млрд рублей, причем в последние годы эта величина растет.
Поэтому власти хотят резко снизить социальную норму потребления. Сейчас при её превышении граждане платят по повышенному тарифу. К 2027 году норму планируют сократить до 1,2 тыс. кВт·ч в год, что в три раза ниже текущего уровня.
Социальная норма потребления электроэнергии — это это установленный государством объём электроэнергии, который оплачивается по льготному тарифу.
Альтернативное или дополняющее предложение от ФАС — повышать цены на свет для населения более высокими темпами, чем для компаний. Оба варианта направлены на постепенный отказ от системы перекрёстного субсидирования.
Напомним, в начале года власти Карелии добивались пересмотра диапазонов при расчете тарифа на электричество.