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Соцподдержу по оплате коммунальных услуг в 2021 году получил каждый третий житель Карелии

Новости. Общество
09:50, 30 Ноября 2021
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с начала года воспользовалось более 201 тыс. жителей Карелии, что составляет около 30% от численности населения республики.

Это следует из данных Карелиястата за январь–сентябрь 2021 года.

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 992 рубля.

Социальная помощь предоставляется в виде ежемесячных денежных выплат, предоставления скидок в оплате жилых помещений и коммунальных услуг или обеспечения топливом.

Денежные выплаты получили более 9 тыс. семей. Средний размер субсидии составил 2122 рубля в месяц.

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Комментарии

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баян
2021-11-30 12:12:28
Это значит мы стали жить ещё беднее господа бюрократы
Нестор
2021-11-30 10:44:26
Платить людям нормальные пенсии и зарплаты просто, и тогда не надо содержать и обслуживать горы не нужных чиновников и их дорогие кабинеты....как в других,нормальных странах, но это не про нас....
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