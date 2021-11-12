Соцподдержу по оплате коммунальных услуг в 2021 году получил каждый третий житель Карелии

Социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с начала года воспользовалось более 201 тыс. жителей Карелии, что составляет около 30% от численности населения республики.

Это следует из данных Карелиястата за январь–сентябрь 2021 года.

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 992 рубля.

Социальная помощь предоставляется в виде ежемесячных денежных выплат, предоставления скидок в оплате жилых помещений и коммунальных услуг или обеспечения топливом.

Денежные выплаты получили более 9 тыс. семей. Средний размер субсидии составил 2122 рубля в месяц.