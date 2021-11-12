Соцподдержу по оплате коммунальных услуг в 2021 году получил каждый третий житель Карелии

Социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с начала года воспользовалось более 201 тыс. жителей Карелии, что составляет около 30% от численности населения республики.
Это следует из данных Карелиястата за январь–сентябрь 2021 года.
Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 992 рубля.
Социальная помощь предоставляется в виде ежемесячных денежных выплат, предоставления скидок в оплате жилых помещений и коммунальных услуг или обеспечения топливом.
Денежные выплаты получили более 9 тыс. семей. Средний размер субсидии составил 2122 рубля в месяц.
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