Соцработникам для работы в отдаленных районах Карелии купили планшеты

Сортавальский Центр помощи детям приобрел планшеты для специалистов, работающих в мобильных бригадах.

Центр помощи детям №7 в Сортавале закупил планшеты для специалистов, которые работают в мобильных бригадах и выезжают в отдаленные районы. Технику приобрели благодаря республиканской программе, направленной на развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода. Планшеты необходимы для обеспечения доступности информации, оформления и получения социальных услуг и мер социальной поддержки, сообщается на сайте правительства региона.

«Специалисты мобильной бригады оказывают различную необходимую помощь семьям. Они обучают семьи, заключившие социальный контракт, работе с электронными сервисами, электронными документами, консультируют семьи по юридическим и психологическим вопросам», - говорится в сообщении правительства.

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