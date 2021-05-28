Соцработники Карелии навели порядок в женском монастыре (ФОТО)

Социальные работники со всех районов республики устроили «субботник» в Сяндемском Успенском женском монастыре.

Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии побывали в Сяндемском Успенском женском монастыре в Олонецком районе. Около 70 соцработников со всей республики помогли сестричеству обители привести в порядок ее обширную территорию: вынесли строительный мусор, перенесли кирпичи и доски, пропололи грядки и клумбы, пишут в паблике Центра.

«Субботник» в одном из красивейших мест в Олонецком районе, недалеко от знаменитой деревни Нурмолицы, стал приятным бонусом для участников выездного заседания методического объединения социальных работников и сиделок.

Ранее сообщалось, благотворительный Фонд продовольствия «Русь» передал Комплексному центру соцобслуживания населения Карелии партию поливитаминов и антибактериальных средств.