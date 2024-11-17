Соцработники Питкярантского округа готовят для коллег и благотворителей подарки ручной работы

Сотрудники создают подарки в корпоративной стилистике.

Специалисты Комплексного центра соцобслуживания Карелии помимо основной работы с подопечными проявляют себя и в творчестве, заряжая окружающих добрыми инициативами, сообщили в паблике центра.



Как рассказали в источнике, в течение года сотрудники с удовольствием придумывают и готовят сюрпризы к разным праздникам.



Так, чудесные подарки подготовили специалисты подразделения КЦСОН по Питкярантскому округу в корпоративной стилистике.



Баночку с карельскими ягодами можно подарить и социальным партнерам, и благотворителям, и коллегам, и получателям социальных услуг, отметили в сообществе.



Клюкву, к слову, специалисты центра собрали самостоятельно.