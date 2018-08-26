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Новости. Общество
11:27, 26 Августа 2018

Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются

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Жителей Карелии просят беречь своих домашних животных в Суоярви, где волки охотятся на собак ночью.

В паблике "Подслушано в Суоярви" местные жители пишут о ночном происшествии на улице Вокзальной.

"В городе опять орудуют волки, 25.08 ночью на ул. Вокзальной сняли с цепи и съели собаку. Убедительная просьба к владельцам животных, будьте внимательны и осторожны", - сообщают жители Суоярви.

Напомним, волки довольно часто терроризируют жителей городов и поселков Карелии. Вопрос о необходимости регулирования численности зверя был поднят в конце прошлого года на совещании в Чалне, где руководитель республики осмотрел туристский комплекс "Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко". Артур Парфенчиков был возмущен, узнав, что местных жителей беспокоят волки, отстреливать которых в населенных пунктах охотникам запрещено.

В результате были разработаны нормативно-правовые механизмы, позволяющие ограничить численность зверя. Министерство природных ресурсов и экологии взяло на контроль ситуацию с участившимися выходами волков к населенным пунктам. В начале 2018 года была организована охота на волков в рамках экстренных мер.

Для оперативного реагирования Министерство природопользования и экологии обращается ко всем жителям Карелии с просьбой сообщать о случаях появления волков по телефону "прямой линии" лесной охраны Карелии 8(8142)-55-55-80, либо в нерабочее время - по телефону 89210143520.

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