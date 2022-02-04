Соцсети: Бесстрашная рысь охотится на котов в поселке Карелии

В поселке Пряжа рысь угрожает домашним питомцам.

Жители Пряжи рассказали в соцсети о лесной гостье, которая гуляет по поселку.



Vitalik Sergeev/вк

«По Пряже бродит рысь. Своими глазами видел, как она гналась за моим котом в 01:00 ночи. Вовремя вышел с собакой погулять и спугнул. Бедный кот теперь в шоке, с опаской ходит на улицу. А рысь, как мне показалось, не очень боится людей. Посмотрев на меня пристальным взглядом, она медленно ушла по дороге и скрылась в темноте», - пишет житель поселка, выложив на своей странице в соцсети фото следов рыси.



Vitalik Sergeev/ВК