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Соцсети: Бесстрашная рысь охотится на котов в поселке Карелии

Новости. Общество
10:11, 06 Февраля 2022
фото: pixabay.com

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В поселке Пряжа рысь угрожает домашним питомцам.

Жители Пряжи рассказали в соцсети о лесной гостье, которая гуляет по поселку.


Vitalik Sergeev/вк

«По Пряже бродит рысь. Своими глазами видел, как она гналась за моим котом в 01:00 ночи. Вовремя вышел с собакой погулять и спугнул. Бедный кот теперь в шоке, с опаской ходит на улицу. А рысь, как мне показалось, не очень боится людей. Посмотрев на меня пристальным взглядом, она медленно ушла по дороге и скрылась в темноте», - пишет житель поселка, выложив на своей странице в соцсети фото следов рыси.


Vitalik Sergeev/ВК

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