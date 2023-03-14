Соцсети: депутата из Карелии, «заминировавшего» самолет, осудили на 3 года

Санкт-Петербургский городской суд оставил приговор Михаилу Баеву без изменений.

Как сообщили в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!», предприниматель и бывший председатель и депутат Куркиекского сельского совета Михаил Баев был осужден в Санкт-Петербурге.

Ранее депутата, «заминировавшего» самолет, Московский городской суд Санкт-Петербурга приговорил к 3 годам лишения свободы условно.

Михаил Баев, не согласившись с приговором, обжаловал его. Но вышестоящая инстанция — Санкт-Петербургский городской суд — оставил решение без изменений. Таким образом, оно вступило в законную силу.

Напомним, Михаил Баев в августе 2022 года позвонил на номер «102» и сообщил оперативному дежурному о якобы заложенном в самолете «Санкт-Петербург–Самара» взрывном устройстве. Самолет задержали, но взрывчатки там обнаружено не было. Как впоследствии объяснил сам Баев, он боялся опоздать на самолет и таким своеобразным образом пытался его задержать.