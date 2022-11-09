Соцсети: мужчина в черном капюшоне преследовал девушку в двух районах Петрозаводска

Подписчица одного из городских пабликов предупредила петрозаводчанок о потенциальной опасности.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» горожанка опубликовала пост, где описала неприятную и потенциально опасную ситуацию, в которую попала вечером 12 ноября.

«Сегодня (12.11.22, примерно в 17.30) шла по улице Шотмана, остановилась на пешеходнике у „Зодиака“, на противоположной стороне дороги стоял мужчина в чёрном капюшоне лет 25-ти, с чёрной бородой, в чёрных штанах, курил вейп. Проходя мимо него он посмотрел на меня и облизнулся, резко повернулся и пошёл за мной. На нижнем Чапаевском догнал меня и я побежала. Дошёл за мной до улицы Островского!», — написала петрозаводчанка.

По словам девушки, ее встретил друг, и все обошлось. Автор поста попросила девушек быть внимательнее.

Ранее другая петрозаводчанка пожаловалась на преследовавшего ее странного мужчину из троллейбуса.