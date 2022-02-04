Соцсети: «Не орите на линию «122» за получасовое ожидание, мы работаем до мозолей на локтях»

В Петрозаводске сотрудники службы оперативной помощи «122» рассказали о своей работе.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» анонимно разметили пост сотрудники «ковидной» горячей линии, которые устали от критики в свой адрес. Они попытались ответить на все острые вопросы, которые обсуждают в соцсетях, и опубликовали целую инструкцию для заболевших.

«Во-первых, горячая линия 122 никогда не откажет в вызове врача, результатах мазков и даже может записать на вакцинацию. Во-вторых, представьте, что, если мы все сядем дома из-за температуры и будем вызывать врача (есть и такие случаи), поэтому мы просим, если человеку не совсем плохо, то сходите в красную зону, и не делайте из нее 9 кругов ада. Если человек, говорит я не смогу дойти, то мы оформляем вызов. В-третьих, если у вас положительный мазок, то вы сами попытайтесь дозвониться. Сейчас на одного врача плюс минус 1000 больных, и как вы представляете, он ездит на вызовы и в это же время всем вам звонит и сообщает о короне? Это просто смешно, что взрослые люди не понимают, какова данная ситуация. Будьте спокойнее, и если вам позволяет состояние здоровья сходить в красную зону, то сходите туда пожалуйста. Если вам пришел положительный мазок, то позвоните в свою регистратуру и сообщите об этом, они вас направят. И не орите на линию 122 за получасовое ожидание мы работаем до мозолей на локтях, ушах и языке», - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, за день 13 тысяч звонков обрушилось на службу оперативной помощи по телефону «122».