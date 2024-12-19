Соцсети: появилось фото новой ротонды в Петрозаводске

Горожане неоднозначно отреагировали на архитектурный шедевр.

Горожане неоднозначно отреагировали в соцсети на новую ротонду, возведенную в карельской столице в районе сквера Источник и Иссерсоновского сквера. Фотографии опубликовали в паблике Мой Петрозаводск.

«Высоты маловато! А что за консервная банка внутри?», — спросили горожане в комментариях.

В основном люди написали негативные комментарии, так как им не понравился внешний вид ротонды

«Не понравилась, стращилище», — написал пользователь соцсети.

Напомним, что на строительство новой ротонды потратили 76 млн 835 тысяч рублей из федерального источника по программе «Развитие туризма». Она имеет тип «Английская средняя» и ее диаметр составляет около 3,5 метров, а высота — 4, 73 метра. Конструкция имеет шесть опорных колонн.