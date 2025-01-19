Соцсети: в Минимущества Карелии проходят обыски

Обыски проходят с утра 28 января в республиканском ведомстве.

Про обыски в республиканском ведомстве написал утром во вторник, 28 января, один из местных телеграм-каналов.

Обыски проходит в Минимущества Карелии, сообщалось в источнике.

Прямо сейчас в здании Министерства имущественных и земельных отношений Карелии проходят обыски.

В МВД Карелии «Столице на Онего» уточнили, что официальная информация будет опубликована позже.