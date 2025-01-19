Соцсети: в Минимущества Карелии проходят обыски

Обыски проходят с утра 28 января в республиканском ведомстве.
Про обыски в республиканском ведомстве написал утром во вторник, 28 января, один из местных телеграм-каналов.
Обыски проходит в Минимущества Карелии, сообщалось в источнике.
Прямо сейчас в здании Министерства имущественных и земельных отношений Карелии проходят обыски.
В МВД Карелии «Столице на Онего» уточнили, что официальная информация будет опубликована позже.
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