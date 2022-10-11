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Соцсети: В Петрозаводске девушка рассказала, как ее преследовал странный мужчина из троллейбуса

Новости. Происшествия
16:41, 28 Октября 2022
фото: © администрация Аяно-Майского района Хабаровского края

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Петрозводчанка рассказала в соцсети, как случайная попутчица из троллейбуса помогла ей спастись от преследовавшего ее странного мужчины.

Молодая петрозаводчанка предупредила горожанок о странном мужчине, который преследовал ее 27 октября. Об этом она рассказала в паблике «Подслушано в Петрозаводск».

«После учебы я поехала на троллейбусе №1 домой. После 3-4 остановок заметила, что на меня подозрительно смотрит мужчина. Все это время, как я ехала, он на меня смотрел пронзительным взглядом и странно улыбался, после остановки на Лесном проспекте, встал напротив меня и все также глядел. По всей видимости, он ждал, пока я выйду. Слава богу, что все это время со мной ехала женщина, которая наблюдала за поведением данного мужчины», - написала она.

После того, как девушка вышла на своей остановке, мужчина пошел за ней. Но ее догнала женщина и предложила проводить. Подозрительный тип какое-то время преследовал обеих, а потом отстал.

«Выглядел он на лет 40, высокий, темноволосый, кареглазый. Будьте внимательны, если увидите такого подозрительного мужчину. Я благодарна женщине за помощь! Не представляю, что у него было на уме, и дошла бы я до дома», - сообщила петрозаводчанка.

В полицию обращаться она не стала.

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