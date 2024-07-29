Соцсети: в Петрозаводске на карьере найден утопленник

Тело мужчины обнаружили случайно.

Вчера, 3 августа, со дна Ключевского карьера подняли труп мужчины. Об этом сообщили в соцсетях.

Как пишет телеграм-канал «Карельский дворик», тело обнаружили случайно. Судя по всему, труп пробыл в воде не один день, но его никто не искал.

К величайшему сожалению, не в первый раз довелось случайно наткнуться и поднять на поверхность тело купальщика. Не отпускайте своих детей купаться без взрослых, не плавайте далеко и в одиночку, не прыгайте в воду, она не прощает шалостей и самоуверенности

— написал в соцсети известный карельский дайвер Дмитрий Беленихин.