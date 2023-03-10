Соцсети: В Петрозаводске прозвучал сигнал воздушной тревоги

Жители Петрозаводска сообщают в соцсетях, что в трех микрорайонах Петрозаводска сработал сигнал воздушной тревоги.

«На Древлянке сработал сигнал воздушной тревоги. Информации об учениях не было. Вой сирены начался в 13:39 и закончился в 12:41», - сообщает паблик «Моя Древлянка».

"Воздушная тревога прозвучала в районе Октябрьского проспекта. Происки хакеров?", - пишет участник паблика "Подслушано в Петрозаводске".

"Я очень надеюсь что это проверка сирены на Кукковке, а не более", - сообщил другой участник этого же паблика.

Также комментаторы в соцсетях говорят о сработке сигнала тревоги и в центре Петрозаводска.

МЧС Карелии сообщил, что они никакой проверки не проводили.

Госкомитет по безопасности и жизнедеятельности пока молчит.