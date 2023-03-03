Соцсети: в поселке Карелии водитель погиб в горящем автомобиле (ВИДЕО)

Появились кадры страшного пожара в Надвоицах.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» было выложено видео пожара -видно, как спасатели тушат пылающий автомобиль.
По словам авторов видео. Трагедия произошла в поселке Надвоицы Сегежского района.
По версии в комментариях к инциденту, в автомобиле замкнуло электрику на блокировке дверей, из-за чего водитель не смог выбраться.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание