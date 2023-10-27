Сова-красавица, которую в Петрозаводске клевали вороны, вернулась домой

Пернатую юную хищницу заботливо опекали мужчины - сова пришла в себя и отправилась в естественную среду обитания.

Чудесное продолжение истории про сову-красавицу, которую на днях спас неравнодушный петрозаводчанин, рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Кузьмина.

«Всем огромное спасибо за помощь и информацию», — написала девушка.

Как сообщила петрозаводчанка, ей предлагали помощь очень много добрых людей.

«Я даже не знала, как всем отвечать, очень много было смс», — объяснила девушка.

«По итогу: это совенок, был на передержке у Бориса (мужчина который ее и нашел). Она у него пришла в себя, всю ночь летала, покушала», — рассказала Анастасия.

По словам автора поста, потом на помощь пришел врач Андрей. Он осмотрел совенка и отвез в лес.

«Она целая и невредимая улетела по своим делам», — сообщила петрозаводчанка.

Напомним, жители Петрозаводска пытались помочь сове, которая ударилась о стену дому, когда улетала от напавших на нее ворон.