Сова-красавица, которую в Петрозаводске клевали вороны, вернулась домой

Пернатую юную хищницу заботливо опекали мужчины - сова пришла в себя и отправилась в естественную среду обитания.
Чудесное продолжение истории про сову-красавицу, которую на днях спас неравнодушный петрозаводчанин, рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Кузьмина.
«Всем огромное спасибо за помощь и информацию», — написала девушка.
Как сообщила петрозаводчанка, ей предлагали помощь очень много добрых людей.
«Я даже не знала, как всем отвечать, очень много было смс», — объяснила девушка.
«По итогу: это совенок, был на передержке у Бориса (мужчина который ее и нашел). Она у него пришла в себя, всю ночь летала, покушала», — рассказала Анастасия.
По словам автора поста, потом на помощь пришел врач Андрей. Он осмотрел совенка и отвез в лес.
«Она целая и невредимая улетела по своим делам», — сообщила петрозаводчанка.
Напомним, жители Петрозаводска пытались помочь сове, которая ударилась о стену дому, когда улетала от напавших на нее ворон.
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