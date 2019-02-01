Совбез: Модернизация Онежского завода в Петрозаводске практически не ведётся

Глубокая модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода относится к числу приоритетных задач отечественного судостроения.

Об этом заявил в ходе совещания по подготовке кадров для судостроительной отрасли в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как отмечается в сообщении Совбеза, работа по реализации проекта модернизации Онежского ССЗ практически не ведётся. В связи с чем заинтересованным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.

Напомним, концепция глубокой модернизации Онежского ССЗ была представлена СПбГМТУ в ноябре 2017 года. Цифровизация верфи подразумевает интеграцию всех программных продуктов, которые будут использоваться в производственной деятельности верфи (лазерная резка и сварка, машины, станки и т.д.). По словам Николая Патрушева, после модернизации и цифровизации производительность верфи должна вырасти в десять раз.