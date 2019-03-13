Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях

Сенаторы решили доработать документ с депутатами Госдумы.

Напомним, 6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах.

Совет Федерации отклонил этот закон, пишет издание "РИА Новости".

Члены верхней палаты не согласны с коротким переходным периодом – десять дней. Также возражение вызвало отсутствие компенсации доходов субъектов Федерации, которые те могут потерять.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы поддержат закон, если владельцам бизнеса дадут время, чтобы "цивилизованно" его закрыть.

Вице-спикер Думы Петр Толстой сообщил журналистам, что нижняя палата готова обсудить перенос сроков, но суть закона пересматривать не будет.

Оказывать гостиничные услуги можно будет только после перевода жилого помещения в нежилое.

Также его нужно будет оснастить соответствующим оборудованием: звукоизоляцией номеров, противопожарными средствами, охранной сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Закон поддержал профильный комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике, однако против выступили конституционный, социальный, бюджетный и экономический комитеты.

В комитете по экономической политике указали, что принятие закона приведет к закрытию большого количества мини-гостиниц, недорогих отелей, расположенных в многоквартирных жилых домах, сокращению рабочих мест в сфере туризма и смежных отраслях.