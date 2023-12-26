«Совет и администрация Олонецкого района скорбит вместе с семьей павшего», — на СВО погиб житель Карелии

Роман Васильевич Медников еще при жизни был удостоен медали «За отвагу».

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Роман Васильевич Медников, сообщили в паблике Олонецкого района Карелии.

Как рассказали в группе, еще при жизни Роман был удостоен высокой воинской награды — медали «За отвагу».



«Совет и администрация Олонецкого района скорбит вместе с семьей павшего и выражает родным и близким Романа Васильевича искренние соболезнования», — написали в источнике.

Прощание состоится 27 декабря в с. Видлица — ул. Набережная, д. 71 после 20.00.

28 декабря

Вынос тела — 9.30 (ул.Набережная, д. 71).

Отпевание — 10.00 в церкви.

Прощание на кладбище — 11.30.