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Совет юриста: Что делать с деньгами, которые неожиданно поступили на карту

Новости. Общество
22:00, 08 Января 2023
фото: © Marcos Mesa Sam Wordley / shutterstock

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Юрист рассказал, что делать с деньгами, которые неизвестно откуда поступили на ваш банковский счет.

Если на ваш банковский счет поступили средства неизвестного происхождения, то есть непонятно, от кого и по какой причине, главное — ничего с этими деньгами до прояснения ситуации не делать. Они не являются вашей собственностью. Об этом рассказал «Прайму» заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич.

Если перевод пришел не от мошенников, а от физлица или организации, которые допустили ошибку в реквизитах, то, скорее всего, в ближайшее время отправитель поймет свою ошибку и будет делать возврат через банк, пояснил эксперт.
«Если же вы потратите внезапный „подарок“ или откажетесь возвращать деньги, то вас смогут обвинить в краже», — предупредил юрист.

Второй важный шаг — обратиться в банк и сообщить об ошибке. Необходимо оставить заявку на возврат денежных средств на счет отправителя.
Заявления принимают по телефону, в отделениях кредитных организаций или через онлайн-чат с сотрудником.
До того, как банк рассмотрит заявление и проведет проверку, не нужно совершать никаких действий с этими деньгами.

Если после поступления средств вам начинает писать или звонить отправитель денег, эксперт советует не проверять свою интуицию и не пытаться угадать — мошенник это или невнимательный, но законопослушный гражданин. Посоветуйте звонившему обратиться к банк.
«Если требования вернуть деньги становятся все настойчивее и агрессивнее, скорее всего, вы стали мишенью злоумышленников», — заверил юрист.
Блокируйте номер звонившего и обращайтесь в банк.
«Так вы обезопасите себя от подозрений со стороны правоохранителей в участии в преступной схеме», — заключил Янкевич.

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