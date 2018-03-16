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Новости. Экономика
09:39, 16 Марта 2018

Советник главы Карелии рассказал, как привлечь инвестиции

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Без полной перезагрузки промышленной политики Карелия обречена латать дыры в бюджете, повышать налоги и "оптимизировать" социальную сферу, считает советник главы Карелии по экономическим вопросам Юрий Савельев.

Помните знаменитую фразу Остапа Бендера из "Злотого теленка": "Шура, скажите, только честно, сколько денег Вам нужно для счастья"?. Шура: "Шесть тысяч четыреста рублей"…

Сколько инвестиций требуется Карелии для того, чтобы обеспечить устойчивый рост валового регионального продукта (ВРП)? Вопрос, конечно, спорный и у каждого на этот счет свое мнение. Но все же, не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу свои соображения.

Продолжение читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-03-16 10:35:34
Рассуждать о росте экономики Карелии , без учёта отсутствия этого роста в России в целом , просто глупо в дотационном регионе.
YellowSubmarine
2018-03-16 10:10:07
Какой молодец этот советчик Юрий Савельев! Раскрыл нам всем глаза, теперича заживём!
Извините!!!
кир
2018-03-16 10:45:06
YellowSubmarine, Пусть расскажет Ю. Савельев, зачем упорно расширяют наш северный город, не имея своих производств?
Гость
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