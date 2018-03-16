Советник главы Карелии рассказал, как привлечь инвестиции

Без полной перезагрузки промышленной политики Карелия обречена латать дыры в бюджете, повышать налоги и "оптимизировать" социальную сферу, считает советник главы Карелии по экономическим вопросам Юрий Савельев.

Помните знаменитую фразу Остапа Бендера из "Злотого теленка": "Шура, скажите, только честно, сколько денег Вам нужно для счастья"?. Шура: "Шесть тысяч четыреста рублей"…

Сколько инвестиций требуется Карелии для того, чтобы обеспечить устойчивый рост валового регионального продукта (ВРП)? Вопрос, конечно, спорный и у каждого на этот счет свое мнение. Но все же, не претендуя на истину в последней инстанции, выскажу свои соображения.

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