Советы для бережливых жителей Карелии: как экономить и при этом баловать себя

Планируя совершить любую покупку жители Карелии имеют возможность выбирать из десятков, а иногда и сотен вариантов от разных продавцов.

Конечно, каждый покупатель стремится найти самое выгодное предложение.

Лучший способ экономить — это тратить

Чтобы купить что-то выгодно, необязательно ждать распродажи или акции из разряда «2 по цене 1». Достаточно научиться пользоваться кешбэком, который сегодня предлагают многие поставщики товаров и услуг.

Существенно сэкономить не только деньги, но и время, можно став участником программ лояльности, которые запускают банки, застройщики, магазины, операторы мобильной связи, Интернет-провайдеры и другие игроки рынка. Все они предлагают самые разные условия начисления кешбэка за покупки, который затем можно тратить на новые приобретения. Нужно лишь один раз разобраться, как эта система работает, а затем приучить себя пользоваться её привилегиями и возможностями.

Как это работает?

Кешбэк (от англ. Cash — наличные, back — назад) — это возврат части потраченной суммы покупателю. Она может вернуться после оплаты товара или услуги как в денежном эквиваленте, так и в баллах, бонусах или милях. Иными словами, это скидка, которую вы получаете после покупки на совершение следующей.

Используя эту схему выгоду получает как покупатель, экономя часть средств, так и продавец, привлекая больше клиентов. Схема проста и не стоит искать в ней скрытую выгоду для последних.

Где можно получить кешбэк

Банки

Активнее всего кешбэк используется в банковской сфере. Держатели пластиковых карт получают определённый процент от каждой покупки обратно на счет, как правило это 0,5% — 1,5%. При этом многие банки дают возможность выбрать несколько категорий товаров или услуг с повышенным кешбэком, где возвращают от 3% до 10%.

Ещё одним преимуществом таких банковских карт является ежемесячное начисление процента на остаток. И это достаточно весомая причина не потратить все деньги с карты, чтобы не упустить приятный бонус в конце месяца.

Чтобы подобрать карту с максимальным кешбэком и самыми выгодными условиями обслуживания, можно воспользоваться сервисом banki.ru или sravni.ru, которые по заданным параметрам предложат вам различные варианты.

Кешбэк-сервисы

Очень популярны сейчас специальные кешбэк-агрегаторы — площадки, перенаправляющие покупателей на сайты профильных магазинов. Эти порталы и начисляют возвратные деньги, а также предоставляют сервисы сравнения цен и поиска нужных товаров. Как правило схема очень проста: нужно открыть приложение, выбрать магазин из списка, перейти на его страницу и совершить покупку, после чего обещанная сумма вернется на счёт в приложении и ее можно будет потратить на следующую покупку. Некоторые из таких сервисов даже дают возможность вывести накопившийся кешбэк на карту или, например, оплатить мобильный телефон.

Так как направление активно развивается на российском рынке, многие из этих сервисов уже не ограничиваются магазинами, а предлагают вернуть часть средств за оплату услуг такси и даже за открытие карты в банке.

Единственный минус таких сервисов — большое количество рекламы. Но ведь должны же и они на чём-то зарабатывать.

Мобильные операторы

Относительно недавно мобильные операторы тоже стали предлагать своим абонентам пользоваться программами кешбэка. Все они предлагают разные условия и возможности.

Как это работает, можно рассмотреть на примере программы МТС Cashback, которая объединяет в себе многочисленные продукты экосистемы и предоставляет широкий спектр возможностей накопить и потратить баллы.

Баллы начисляются не только за оплату услуг связи, но и покупку билетов на концерты на МТС Live, приобретение товаров и услуг в магазинах партнёров, при оплате картой MTS CASHBACK, а также сканируя чеки. Причём размер кешбэка варьируется от 1% до 50%.

Накопленные баллы можно тратить на пополнение баланса номера, оплату многочисленных сервисов экосистемы (онлайн-кинотеатр, библиотека, билеты на концерты или в театр, домашний интернет, спутниковое телевидение и другое). Кроме того, есть возможность обменять накопленные баллы на подарочный сертификат или скидку на товары.

Авиакомпании

Практически все авиаперевозчики начисляют мили на карту за каждый перелёт. Накопив достаточное количество, пассажир может расплатиться этими милями за очередное путешествие. Некоторые компании предоставляют опцию обмена накопленных миль на баллы у компаний-партнёров.

Магазины

Здесь всё просто. Сетевые супермаркеты, магазины косметики, крупные строительные магазины всё чаще предлагают покупателям вместо скидочных карт бонусные. Но здесь стоит быть внимательнее, зачастую начисленные бонусы сгорают по истечении определённого периода.

Маркетинг и реклама — неотъемлемая часть любого успешного бизнеса в сфере товаров и услуг. На сегодняшний день программа кешбэка являются самым популярным инструментом, причем выгода здесь очевидна для всех участников. Продавец привлекает клиентов, а покупатель получает средства, которые зачастую тратит на то, что не решился бы себе купить просто так. Согласитесь, приятно лишний раз отправиться в путешествие, понимая, что за перелёт спишут мили, а не деньги со счёта, или купить какой-то гаджет, расплатившись баллами, накопленными путём ежемесячного пополнения счёта мобильного телефона.