Совфед одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за диверсии

Совет федерации одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности с 16 до 14 лет.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива должна устранить «законодательный пробел».
Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсионную деятельность. В частности, по аналогии с уже действующими нормами о террористических преступлениях снижен с 16 до 14 лет возраст привлечения к ответственности за диверсионные преступления.
Наказание вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить за склонение несовершеннолетнего к диверсиям и терактам.
Также отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионно-террористической направленности. Осужденный не сможет просить об условно-досрочном освобождении, пока не отбудет три четверти срока наказания.
Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента 20 октября. Инициаторами поправок выступили 419 депутатов Госдумы
Напомним, ранее в Костомукше трое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет повредили вышку сотовой связи.