Совфед предложил досрочно завершить налоговый эксперимент для самозанятых

Совет Федерации предложил завершить эксперимент с налогом для самозанятых досрочно — в 2026 году вместо планируемого 2028 года.
Совет Федерации рекомендовал правительству завершить эксперимент с введением режима упрощенного налогообложения для самозанятых в 2026 году. Информация об этом содержится в постановлении палаты от 8 октября.
Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года и предусматривает ставки 4% при работе с физическими лицами и 6% с юридическими лицами. Совет Федерации также предложил разработать дополнительные меры по предотвращению практики занижения налоговой базы при найме работников.
Эксперимент с налоговым режимом для самозанятых был рассчитан до 2028 года. Согласно документу, необходимо проанализировать результаты эксперимента перед принятием решения о его досрочном завершении.