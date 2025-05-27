Совфед сделал ставку на Карелию в отношении развития аквакультуры

Сенаторы обсудили в Карелии вопросы правового регулирования и перспективы развития товарного рыбоводства.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию пообещал властям Карелии поддержать предложения региона в отношении развития аквакультуры и туризма.

В ходе выездного заседания профильного комитета Совфеда глава республики Артур Парфенчиков обратил внимание сенаторов на большую потребность в проведении работ по охране водных объектов, которых в регионе насчитывается более 90 тысяч. Он также попросил поддержки в создании в Карелии инновационного центра аквакультуры в Кемско-Беломорской агломерации.

«Мы предложили дополнительно включить в новый федеральный проект «Вода России» мероприятия по расчистке участков рек Черная и Шуя, впадающих в Онежское озеро. Важно в кратчайшие сроки решить расчистку реки Черной, потому что там находится один из объектов ЮНЕСКО — онежские петроглифы. Сегодня главная проблема — это создание логистики. Один из вариантов маршрута — водный, он проходит по реке Черной к Онежскому озеру, где и находится основная коллекция уникальных исторических артефактов. Мы уже приступили к созданию там визит-центра, но это нужно синхронизировать с расчисткой реки. Без этого мы полноценный объект для посещения не получим», — сказал глава Карелии.

Несколько вопросов, требующих законодательного обеспечения, озвучила на мероприятии министр сельского хозяйства Карелии Ольга Палкина. Среди них — вольная трактовка положений при утверждении правил определения береговых линий, создание механизма в определении границ рыбоводных участков, которые расположены на территории двух субъектов Российской Федерации, «лесная амнистия» для представителей аквакультуры, которые открыли свои объекты до 2018 года и т. д.

«Регион очень четко и внятно сформулировал свои предложения в отношении развития аквакультуры. Напомню, сегодня мы производим 380 тысяч тонн рыбы, задача стоит максимально амбициозная — к 2030 году дойти до 600 тысяч тонн. Она требует скорейшего решения. Поэтому в интересах регионов изменения обеспечим», — сказал председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Как накормить страну доступной рыбой, когда более 70% водных биоресурсов сейчас добывается на Дальнем Востоке? Что поможет восполнить популяцию онежского лосося и исключить его из Красной книги? Как регионы, делящие Онежское озеро, могут заманить туристов? Об этом читайте в нашем материале "Рыбное место: Совфед поддержит Карелию в развитии аквакультуры и туризма".