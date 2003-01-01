Совхоз «Ильинское» решил через суд вернуть от ОМК долг в 16 млн рублей

Руководство племсовхоза подготовило иск в Арбитражный суд Карелии к Олонецкому молочному комбинату из-за долга за поставленное молоко.

Накопленный Олонецким молочным комбинатом многомиллионный долг вынудил руководство племсовхоза «Ильинское» обратиться в Арбитражный суд. Как пишет «Karelia.news», недавнее обсуждение с председателем совета директоров «Олонии» Галиной Ширшиной вариантов погашения ОМК просроченной задолженности за поставленное молоко результата не дало. К началу сентября долг составлял около 14 млн рублей, сейчас это уже 15,7 млн. Именно такую сумму племсовхоз указал в своем исковом заявлении. Кроме того, «Ильинское» требует вернуть и неустойку - еще почти 1 млн рублей.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы комбинат продолжал работу, но долго работать в таких условиях не можем», - приводит издание слова директора племсовхоза «Ильинское» Юрия Бурцева.