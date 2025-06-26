Совхоз «Толвуйский» нарастил объемы производства молока

Развитие предприятия во время рабочей поездки в Медвежьегорский район оценил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Во вторник, 8 июля, руководство региона совершило рабочую поездку в Медвежьегорский район республики. В частности, глава Карелии Артур Парфенчиков посетил АО «Совхоз „Толвуйский“. Как рассказал гендиректор предприятия Вячеслав Оськин, объем производства молока за 2024 год превысил 4,1 тыс. тонн.

— Сегодня мы делаем все, чтобы сохранить хозяйство в Толвуе, вкладываемся в его развитие. Предприятие пока требует бюджетной подпитки, много ручного труда, но видим позитивные изменения, животные в хорошем состоянии, дают молоко высшей категории, — сказал Артур Парфенчиков. — Продолжим работу над повышением рентабельности и ростом продуктивности коров. Здесь важна кормовая база с высоким содержанием сахара, белка и обменной энергии — для этого проводим в Заонежье мелиорацию пахотных земель. Благодарю сплоченный коллектив госпредприятия за работу.

По состоянию на 1 июля в хозяйстве насчитывается более 1,4 тыс голов крупного рогатого скота, в том числе более 780 коров. За первое полугодие произведено более 2,3 тыс. тонн молока, что на 7 процентов больше аналогичного периода прошлого года, план по реализации молока перевыполнен на 18%.

— Увеличение надоев молока произошло не за один день: мы начали работать с кормовой базой — это новые травы, энергия, протеин, необходимый коровам. Мы улучшили стойловые места, содержание коров, что также отразилось на их здоровье и качестве молока, обновили молокопровод и доильные аппараты, — рассказал заместитель гендиректора совхоза Артем Мюллер.

В текущем году в „Толвуйском“ провели яровой сев на площади 347 га, приобретено и внесено в почву 40 тонн минеральных удобрений. 9 июня предприятие приступило к заготовке кормов, по состоянию на 8 июля собрано более 6 тыс. тонн зеленой массы на силос, что составляет 42% от плана.

Кроме того, в сентябре прошлого года на предприятии впервые приступили к посеву озимых культур. С сорока гектаров в „Толвуйском“ собрали 685 тонн зеленой массы на силос.

В 2024 году в АО „Совхоз ‚Толвуйский‘ проведены работы на 113 гектарах по реконструкции мелиоративной системы на участке ‚Калей ручей‘, сделано известкование почв на площади 100 га. В этом году проект по мелиорации будет продолжен уже на площади в 115 гектаров.

С руководством совхоза глава Карелии обсудил планы по дальнейшей модернизации недействующих ферм. В решении этих задач будет использован опыт ведущих совхозов республики — Ильинского и Мегреги. В завершении рабочей поездки в ‚Толвуйский‘ глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с трудовым коллективом совхоза и ответил на волнующие людей вопросы.