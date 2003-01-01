Реклама на сайте
В Кеми закрылись все магазины «Олонии»

07:40

Совхозы Карелии увеличили заготовку кормов

07:20

В Медвежьегорске горел грузовой автомобиль

07:00

Клещи в Карелии за неделю покусали 35 человек

06:40

Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на 2025-2026 учебный год

00:17

Финляндия за два года выдала только три разрешения для пересечения границы

20:45

Тело 32-летнего мужчины со шрамами нашли в Неве, а не в Карелии

20:00

Небольшой дождь: прогноз погоды на 19 августа

18:30

С 1 сентября пособие по беременности для карельских студенток вырастет до прожиточного минимума

18:00

В Питкярантском районе пенсионерка пострадала в аварии с мотоциклом

17:10

Для тушения свалки в Кондопоге будут перекапывать весь мусорный полигон

17:00

Подопечный фонда «Защитники Отечества» в Карелии получил современное устройство для незрячих

16:40

В аварии в Прионежском районе пострадали четыре человека

16:10

В Олонце мужчина украл и продал велосипед местного жителя

15:40

Жалобы на детскую площадку в Петрозаводске дошли до Бастрыкина

15:10

«Бог не любит боязливых»: как две приемные дочки изменили мир семейной пары из Петрозаводска

14:50

Россельхознадзор установил, что свалка мертвой форели в карельском Приладожье загрязняла почву

14:30

Карелия опустилась на 40 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами

14:15

Пенсионерка из Медвежьегорского района потеряла 45 тысяч рублей из-за мошенников

14:00

В Карелии потушили все лесные пожары

13:40

Полиция пресекла два водных нарушения на Ладожском озере

13:20

Группа подростков устроила драку в центре Петрозаводска

13:00

Петрозаводчанка по совету афериста перевела 400 тысяч рублей в Центральную Азию

12:30

В Петрозаводске в аварии пострадали два человека

12:10

При взрыве на заводе в Рязанской области погибло по меньшей мере 20 человек

11:50

Музейный комплекс «Саур-Могила» на 50 рублях: Банк России представил новую памятную монету

11:25

«Единая Россия» выявит передовой опыт работы с населением через конкурс «Народный депутат»

11:20

В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле

11:15

На трассе в Карелии легковой автомобиль сбил женщину и вылетел в кювет

11:05

Петрозаводчанка поверила мошенникам и потеряла 40 тысяч рублей

10:50

В Карелии ищут мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах

10:30

Жителей Лахденпохья приглашают на легкоатлетическую эстафету

10:14

В Олонецком районе продавец обокрал пенсионера и купил на вырученные деньги наушники

09:50

В Карелии горели две бани

09:25

В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

09:00

В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

08:30

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным

08:00

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

07:40

Медвежьи шалости зафиксировала фотоловушка на границе Карелии

07:20

С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

07:00

В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

06:40

Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

00:10
Совхозы Карелии увеличили заготовку кормов
Сегодня 07:20 Экономика
Кроме того, карельские совхозы могут полностью отказаться от использования агрохимикатов и пестицидов в заготовке кормов.

фото: © Минсельхоз Карелии

По данным на 15 августа, совхозы республики активно продолжают кормозаготовительную кампанию. Как рассказала министр сельского хозяйства Ольга Палкина, с полей уже удалось собрать 5,9 тыс. тонн сена, 3,06 тыс. тонн сенажа (консервированный корм, приготовленный из зеленой травы) и 124,3 тыс. тонн зеленой массы на силос. По сравнению с прошлым годом выросли промежуточные показатели по заготовке сенажа и зеленой массы, на 38% и 10% соответственно.

Это позволяет рассчитывать на благополучную зимовку крупного рогатого скота айрширской породы, которую разводят на предприятиях молочного животноводства Карелии.
По словам руководства совхозов, достичь подобных результатов удается за счет ввода новых земельных участков и подбора кормовых культур.

— Мы стремимся к тому, чтобы все многолетние травы у нас были три года. После этого мы пересеваем поля. Трехлетки дают хороший урожай, качественные показатели корма. На сегодняшний день у нас 85% многолетних трав — это молодые растения. За счет этого растут показатели заготовки зеленой массы на силос. И, конечно, увеличиваем площади и вводим новые прогрессивные кормовые культуры, — сказал генеральный директор АО Племхозяйство «Ильинское» Юрий Бурцев.

В совхозе «Толвуйский» Медвежьегорского района постепенно вводят в севооборот заброшенные поля, перезалужая их. Перезалужение — это процесс обновления травостоя, который повышает урожайность луговых угодий в 2 — 2,5 раза. Кроме того, в этом году в «Толвуйском» впервые сеяли озимые культуры.

В карельских совхозах постоянно экспериментируют с составом кормов, например, в племхозяйстве «Мегрега» в этом году сеяли ячмень вместе с горохом, на отдельных полях — однолетний райграс, который дает два урожая за сезон.

Кроме того, по словам министра, благодаря правильно подобранным кормовым культурам и грамотному севообороту, совхозы могут прийти к полному отказу от использования агрохимикатов и пестицидов.

С начала года обследование в передвижном флюорографе прошли 5910 сельских жителей.

