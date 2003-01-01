Совхозы Карелии увеличили заготовку кормов

Кроме того, карельские совхозы могут полностью отказаться от использования агрохимикатов и пестицидов в заготовке кормов.

По данным на 15 августа, совхозы республики активно продолжают кормозаготовительную кампанию. Как рассказала министр сельского хозяйства Ольга Палкина, с полей уже удалось собрать 5,9 тыс. тонн сена, 3,06 тыс. тонн сенажа (консервированный корм, приготовленный из зеленой травы) и 124,3 тыс. тонн зеленой массы на силос. По сравнению с прошлым годом выросли промежуточные показатели по заготовке сенажа и зеленой массы, на 38% и 10% соответственно.

Это позволяет рассчитывать на благополучную зимовку крупного рогатого скота айрширской породы, которую разводят на предприятиях молочного животноводства Карелии.

По словам руководства совхозов, достичь подобных результатов удается за счет ввода новых земельных участков и подбора кормовых культур.

— Мы стремимся к тому, чтобы все многолетние травы у нас были три года. После этого мы пересеваем поля. Трехлетки дают хороший урожай, качественные показатели корма. На сегодняшний день у нас 85% многолетних трав — это молодые растения. За счет этого растут показатели заготовки зеленой массы на силос. И, конечно, увеличиваем площади и вводим новые прогрессивные кормовые культуры, — сказал генеральный директор АО Племхозяйство «Ильинское» Юрий Бурцев.

В совхозе «Толвуйский» Медвежьегорского района постепенно вводят в севооборот заброшенные поля, перезалужая их. Перезалужение — это процесс обновления травостоя, который повышает урожайность луговых угодий в 2 — 2,5 раза. Кроме того, в этом году в «Толвуйском» впервые сеяли озимые культуры.

В карельских совхозах постоянно экспериментируют с составом кормов, например, в племхозяйстве «Мегрега» в этом году сеяли ячмень вместе с горохом, на отдельных полях — однолетний райграс, который дает два урожая за сезон.

Кроме того, по словам министра, благодаря правильно подобранным кормовым культурам и грамотному севообороту, совхозы могут прийти к полному отказу от использования агрохимикатов и пестицидов.