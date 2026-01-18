Общемировое состояние богатейших людей планеты достигло исторического максимума

Стало известно, на сколько увеличился мировой объем состояния миллиардеров.
В 2025 году совокупное состояние миллиардеров достигло исторического максимума и составило 18,3 трлн долларов. Об этом говорится в статье «Сопротивление правлению богатых: защита свободы от власти миллиардеров», опубликованной на сайте международной организации Oxfam.
— Общемировое состояние миллиардеров сейчас составляет $18,3 трлн — это самый высокий уровень в истории. В 2025 году состояние выросло более чем на 16%, что в три раза быстрее, чем в среднем за последние пять лет, — пишут там.
При этом число богатейших людей планеты впервые превысило 3 тысячи человек. Всего же объём состояния миллиардеров увеличился на 2,5 трлн долларов — по оценкам экспертов, этой суммы хватило бы, чтобы «искоренить нищету 26 раз».
Ранее мы писали, что в 2025 году Россия сравнялась с Великобританией по количеству долларовых миллиардеров — их число в обеих странах достигло 128 человек. В мировом рейтинге РФ и Соединённое Королевство занимают третье и четвёртое места соответственно.