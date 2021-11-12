Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска

Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого.

Об этом в интервью «Столице на Онего» сообщил автор проекта Александр Савельев.

«Изначально обсуждалась идея, что это должна быть постройка в историческом стиле. И первый проект был выполнен с применением стилистических приемов, которые соответствуют уже существующей застройке — в классическом стиле. Предложил один проект, потом другой, но понимал, что это все не то. И архитектурная общественность была такого же мнения. Никому это не нравилось. Попытки в 21 веке воссоздать архитектуру екатерининских времен выглядят сомнительно. В итоге было принято решение отойти от историзма в сторону современной архитектуры, но с учетом общего стилистического направления застройки площади», — рассказал Савельев.

Подробнее об этом проекте читайте в полном тексте интервью.