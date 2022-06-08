Современная площадка для воркаута установлена на Ключевой в Петрозаводске

В Спортивном сквере в микрорайоне Ключевая смонтировали новый комплекс от производителя из Санкт-Петербурга

Спортивный сквер, располагающийся в районе домов 6, 6а, 8, 8а по улице Антонова и благоустраиваемый в рамках программы «Комфортная городска среда», уже практически готов. Подрядная организация ООО «Свой дом» расчистила и отсыпала территорию, установила 10 спортивных элементов, теннисный стол, качели и скамейки. Таких спортивных комплексов город еще закупал. Тренажеры от производителя из Санкт-Петербурга понравятся всем любителям воркаута. Скоро на площадке установят информационный стенд с инструкцией, как пройти комплекс на все группы мышц за полчаса.

«До конца лета появится новое освещение, газон и кустарники. Планируется здесь же установить камеры видеонаблюдения. Предварительное согласование от Ростелекома уже получили. Важно не только построить площадку, но и сохранить ее. И все это благодаря инициативе горожан!» — отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский, который недавно побывал с коллегами из городской администрации, депутатами Петросовета и общественниками на объектах благоустройства на Ключевой.

Подробнее о парках и скверах, которые благоустраивают в рамках программы «Комфортная городская среда» этим летом, читайте здесь.