Современное футбольное поле появится в Рабочеостровске

Поселок на севере Карелии стал победителем республиканской программы поддержки местных инициатив.

В поселке Рабочеостровск Кемского района вскоре оборудуют футбольное поле с современным покрытием в виде искусственной травы. Оно будет располагаться на ул. Пионерской.

Основную долю средств на обустройство спортплощадки поселок получит из республиканской казны благодаря победе в конкурсе по программе поддержки местных инициатив. Но свой вклад решили внести и сами жители, а также местные предприниматели. Такое софинансирование – обязательное условие для участия в программе.

«Люди поддержали этот проект, потому что футбол в нашем поселке развит очень хорошо, популярен у подрастающего поколения. У нас сильный футбольный клуб «Север», которым руководит замечательный тренер Михаил Юрьевич Нестеров. Ребята показывают отличные результаты, побеждают на соревнованиях. Теперь наши юные спортсмены смогут тренироваться на современном, качественном поле. А значит, я уверен, впереди у них будет еще больше достижений и побед», - прокомментировал депутат Совета Рабочеостровского сельского поселения Андрей Шумский.

С ним согласна его коллега по депутатскому корпусу Наталья Шнитова. Она поблагодарила всех жителей поселка, которые поддержали проект.

«Региональная программа поддержки местных инициатив – действенный инструмент, с помощью которого можно воплотить идеи по благоустройству поселка. Вместе с коллегами-депутатами обязательно будем контролировать ход работ по устройству футбольного поля. Все должно быть сделано качественно, с соблюдением требований безопасности. Рада, что в нашем поселке продолжит развиваться спортивная инфраструктура, ведь это главное условие, чтобы наши дети росли сильными и здоровыми», - сказала Наталья Шнитова.

Добавим, что ранее в Рабочеостровске по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» установили площадку ГТО. Здесь все желающие могут самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике и заниматься общей физической подготовкой. Для любителей здорового образа жизни есть уличные кардиотренажеры, рукоход, гимнастические скамьи, силовой тренажер для подтягиваний и отжиманий.